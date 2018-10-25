В Севастополе вынесли приговор обвиняемому в нападении на полицейского

Ленинский районный суд вынес приговор обвиняемому в нападении на полицейского, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу суда.

По имеющимся данным, 9 июня 2018 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанёс удар сотруднику полиции, находившемуся при исполнении.

«Осуждённый уже имеет неснятые и непогашенные судимости за оскорбление представителя власти и нанесение побоев, за которые он уже отбывал наказание в колонии. Данные обстоятельства рассматриваются судом как отягчающие — рецидив преступлений», — рассказали в пресс-службе.

Суд также учёл смягчающие обстоятельства.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на два года в колонии строгого режима. Вердикт пока не вступил в силу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор в отношении 47-летней жительницы Альменевского района, обвиняемой в оскорблении представителя власти и применении в отношении него насилия, не опасного для жизни и здоровья.