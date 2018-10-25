В Севастополе вынесли приговор обвиняемому в нападении на полицейского

Короткая ссылка
Ленинский районный суд вынес приговор обвиняемому в нападении на полицейского, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу суда.
В Севастополе вынесли приговор обвиняемому в нападении на полицейского
  • РИА Новости

По имеющимся данным, 9 июня 2018 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанёс удар сотруднику полиции, находившемуся при исполнении.

«Осуждённый уже имеет неснятые и непогашенные судимости за оскорбление представителя власти и нанесение побоев, за которые он уже отбывал наказание в колонии. Данные обстоятельства рассматриваются судом как отягчающие — рецидив преступлений», — рассказали в пресс-службе.

Суд также учёл смягчающие обстоятельства.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на два года в колонии строгого режима. Вердикт пока не вступил в силу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор в отношении 47-летней жительницы Альменевского района, обвиняемой в оскорблении представителя власти и применении в отношении него насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить