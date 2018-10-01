В Курганской области вынесли приговор обвиняемой в оскорблении полицейского

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В Курганской области вынесли приговор в отношении 47-летней жительницы Альменевского района, обвиняемой в оскорблении представителя власти и применении в отношении него насилия, не опасного для жизни и здоровья. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.
В Курганской области вынесли приговор обвиняемой в оскорблении полицейского
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в селе Танрыкулово в июле 2018 года, когда женщина в состоянии алкогольного опьянения находилась у магазина, а участковый уполномоченный полиции предложил ей пройти к служебному автомобилю для установления личности и составления протокола.

Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на один год и один месяц условно с испытательным сроком в один год. Вердикт вступил в силу.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Ленинградской области возбудили уголовное дело после нападения на полицейского.

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