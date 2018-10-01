В Курганской области вынесли приговор обвиняемой в оскорблении полицейского
- РИА Новости
Инцидент произошёл в селе Танрыкулово в июле 2018 года, когда женщина в состоянии алкогольного опьянения находилась у магазина, а участковый уполномоченный полиции предложил ей пройти к служебному автомобилю для установления личности и составления протокола.
Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на один год и один месяц условно с испытательным сроком в один год. Вердикт вступил в силу.
Ранее портал Nation News сообщал, что в Ленинградской области возбудили уголовное дело после нападения на полицейского.