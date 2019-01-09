Сотрудника полиции убили в Подмосковье из ревности
- РИА Новости
Как отмечается, 9 января в 05:00 мск в одной из квартир Подольска было обнаружено тело мужчины 1982 года рождения с ножевым ранением шеи.
«По данному факту… возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК России)», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, потерпевший оказался сотрудником полиции, проходившим службу в Тверской области.
«В квартире он находился в гостях у знакомой, где распивал спиртные напитки с её соседом. В процессе общения между мужчинами возник конфликт на почве ревности», — добавили в СК.
Указывается, что мужчина ударил сотрудника МВД ножом в шею, в результате чего последний скончался на месте.
Подозреваемый с места происшествия скрылся.
Ранее источник сообщил, что полицейский из Тверской области был убит в ходе конфликта в Подмосковье.
В начале сентября СК возбудил дело по факту убийства полицейского в московском метро.