Сотрудника полиции убили в Подмосковье из ревности

Тверского полицейского убили в Подольске Московской области из ревности. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.

Как отмечается, 9 января в 05:00 мск в одной из квартир Подольска было обнаружено тело мужчины 1982 года рождения с ножевым ранением шеи.

«По данному факту… возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК России)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, потерпевший оказался сотрудником полиции, проходившим службу в Тверской области.

«В квартире он находился в гостях у знакомой, где распивал спиртные напитки с её соседом. В процессе общения между мужчинами возник конфликт на почве ревности», — добавили в СК.

Указывается, что мужчина ударил сотрудника МВД ножом в шею, в результате чего последний скончался на месте.

Подозреваемый с места происшествия скрылся.

Ранее источник сообщил, что полицейский из Тверской области был убит в ходе конфликта в Подмосковье.

В начале сентября СК возбудил дело по факту убийства полицейского в московском метро.