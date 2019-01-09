Завод под Оренбургом горит на площади 6 тысяч квадратных метров

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Площадь пожара на заводе цинкования в Оренбургской области увеличилась до 6 тыс. квадратных метров. Об этом сообщила пресс-секретарь областного МЧС Татьяна Самойлова.
Завод под Оренбургом горит на площади 6 тысяч квадратных метров
  • РИА Новости

«В настоящее время площадь пожара составляет порядка 6 тыс. (квадратных метров)», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, пожару присвоен повышенный номер сложности.

Ранее сообщалось о возгорании на предприятии. Весь персонал эвакуировали, в результате инцидента никто не пострадал.

В декабре URA.RU передавало, что подконтрольный Уральской горно-металлургической компании завод «Электроцинк» во Владикавказе полностью прекратит свою деятельность весной 2019 года из-за пожара.

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