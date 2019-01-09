Завод под Оренбургом горит на площади 6 тысяч квадратных метров
- РИА Новости
«В настоящее время площадь пожара составляет порядка 6 тыс. (квадратных метров)», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».
По её словам, пожару присвоен повышенный номер сложности.
Ранее сообщалось о возгорании на предприятии. Весь персонал эвакуировали, в результате инцидента никто не пострадал.
В декабре URA.RU передавало, что подконтрольный Уральской горно-металлургической компании завод «Электроцинк» во Владикавказе полностью прекратит свою деятельность весной 2019 года из-за пожара.