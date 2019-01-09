Источник: под Оренбургом произошёл крупный пожар на заводе
- РИА Новости
«Пожарные тушат возгорание в одном из цехов предприятия, где, предварительно, было налажено производство цинка», — сообщил источник.
По его словам, весь персонал эвакуировали. В результате произошедшего никто не пострадал.
В декабре в Московской области загорелся склад на территории завода «Зингер».
Также URA.RU сообщало, что подконтрольный Уральской горно-металлургической компании завод «Электроцинк» во Владикавказе полностью прекратит свою деятельность весной 2019 года. Данное решение было принято после произошедшего на заводе пожара.