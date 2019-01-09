В Совфеде прокомментировали отправку корабля «Североморск» в Чёрное море

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал отправку большого противолодочного корабля «Североморск» в Чёрное море.

«Сила России должна демонстрироваться нашим присутствием и в северных морях, и в Тихом океане. А уж Чёрное море — это акватория не просто нескольких прибрежных государств, но это акватория традиционно русского присутствия и величия», — заявил Морозов.

Ранее сообщалось, что «Североморск» совершил переход из Средиземного моря в Мраморное.

Также «Новый Севастополь» сообщал, что фрегат «Адмирал Эссен» вернулся в Севастополь из Средиземного моря.