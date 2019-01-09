В Совфеде прокомментировали отправку корабля «Североморск» в Чёрное море
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- РИА Новости
«Сила России должна демонстрироваться нашим присутствием и в северных морях, и в Тихом океане. А уж Чёрное море — это акватория не просто нескольких прибрежных государств, но это акватория традиционно русского присутствия и величия», — заявил Морозов.
Ранее сообщалось, что «Североморск» совершил переход из Средиземного моря в Мраморное.
Также «Новый Севастополь» сообщал, что фрегат «Адмирал Эссен» вернулся в Севастополь из Средиземного моря.