В Совфеде прокомментировали отправку корабля «Североморск» в Чёрное море

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Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал отправку большого противолодочного корабля «Североморск» в Чёрное море.
В Совфеде прокомментировали отправку корабля «Североморск» в Чёрное море
  • © Пресс-служба Северного флота
  • РИА Новости

«Сила России должна демонстрироваться нашим присутствием и в северных морях, и в Тихом океане. А уж Чёрное море — это акватория не просто нескольких прибрежных государств, но это акватория традиционно русского присутствия и величия», — заявил Морозов.

Ранее сообщалось, что «Североморск» совершил переход из Средиземного моря в Мраморное.

Также «Новый Севастополь» сообщал, что фрегат «Адмирал Эссен» вернулся в Севастополь из Средиземного моря.

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