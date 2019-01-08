Корабль «Североморск» вошёл в Мраморное море

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Большой противолодочный корабль «Североморск» совершил переход из Средиземного моря в Мраморное. Об этом заявили в пресс-службе Северного флота.
Корабль «Североморск» вошёл в Мраморное море
  • © Пресс-служба Северного флота
  • РИА Новости

«Североморск» прошёл пролив Дарданеллы и вошёл в Мраморное море. Ранее БПК «Североморск» выполнял поставленные задачи в Средиземном море. Там же его экипаж встретил Новый год и Рождество», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, корабль находится в море с июля прошлого года. За это время он осуществлял действия в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей.

Российские моряки выполняли задачи по борьбе с пиратством и обеспечивали безопасность гражданского судоходства.

В середине октября «Североморск» совершил деловой заход в порт Пемба в Мозамбике.

Телеканал «Звезда» также передавал, что отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с крейсером «Варяг» завершил визит на базу Коломбо на Шри-Ланке. 

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