Большой противолодочный корабль «Североморск» зашёл в порт Мозамбика
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио начальника пресс-службы Северного флота капитана 2 ранга Андрея Лузика.
«Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода в Индийском океане, совершил деловой заход в порт Пемба африканской Республики Мозамбик. Корабль встал на якорь на рейде порта», — заявил Лузик.
В августе отряд боевых кораблей Северного флота через Гибралтарский пролив вошёл в Средиземное море.