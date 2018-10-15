Большой противолодочный корабль «Североморск» зашёл в порт Мозамбика

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Большой противолодочный корабль «Североморск» совершил деловой заход в порт Пемба в Мозамбике.
Большой противолодочный корабль «Североморск» зашёл в порт Мозамбика
  • ©wikipedia

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио начальника пресс-службы Северного флота капитана 2 ранга Андрея Лузика.

«Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода в Индийском океане, совершил деловой заход в порт Пемба африканской Республики Мозамбик. Корабль встал на якорь на рейде порта», — заявил Лузик.

В августе отряд боевых кораблей Северного флота через Гибралтарский пролив вошёл в Средиземное море. 

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