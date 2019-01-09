В Госдуме прокомментировали заявление Топилина о росте зарплат бюджетников в 2019 году

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление министра труда и социальной защиты Максима Топилина о том, что в 2019 году зарплаты бюджетников, как вошедших, так и не вошедших в майские указы президента России 2012 года, будут расти.

«Изначально были указаны пропорции к средней заработной плате при экономике регионов. Врачи, учителя, работники социальной сферы, социальный персонал не должен переживать за рост дохода. Все в указе президента поименованы, и пропорция должна сохраняться», — сказал Аксаков.

По его словам, рост зарплат бюджетников является одним из эффективных показателей для органов власти на местах.

Ранее Топилин уточнил, что конкретный размер и сроки повышения назвать нельзя, поскольку всё зависит от ситуации в конкретном регионе.