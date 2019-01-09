В Госдуме прокомментировали заявление Топилина о росте зарплат бюджетников в 2019 году
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- РИА Новости
«Изначально были указаны пропорции к средней заработной плате при экономике регионов. Врачи, учителя, работники социальной сферы, социальный персонал не должен переживать за рост дохода. Все в указе президента поименованы, и пропорция должна сохраняться», — сказал Аксаков.
По его словам, рост зарплат бюджетников является одним из эффективных показателей для органов власти на местах.
Ранее Топилин уточнил, что конкретный размер и сроки повышения назвать нельзя, поскольку всё зависит от ситуации в конкретном регионе.