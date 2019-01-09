В Совфеде прокомментировали прогноз о росте в 2019 году зарплат бюджетников

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал заявление министра труда и социальной защиты Максима Топилина о том, что в 2019 году зарплаты бюджетников будут расти.

«Любое повышение заработной платы является правильным с точки зрения, во-первых, мотивации работников бюджетной сферы», — сказал он.

По его словам, заложенные в бюджете суммы позволят решить несколько крупных задач.

«Прежде всего (бюджет. — RT) обеспечит выполнение обязательств по майскому указу президента от 2012 года. После повышения МРОТ до прожиточного минимума мы также ожидаем эффекта повышения заработных плат в регионах — прежде всего для низкооплачиваемых категорий граждан. Что касается второй задачи, действительно, с октября есть ресурсы для повышения зарплат работников бюджетной сферы», — добавил Рязанский.

Ранее Топилин заявил об индексации зарплат бюджетников с 1 октября 2019 года на 4,3%.