В Госдуме прокомментировали вступление в силу новых тарифов ОСАГО

Короткая ссылка
Депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал вступление в силу указания Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО.
В Госдуме прокомментировали вступление в силу новых тарифов ОСАГО
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Наши подсчёты показывают, что стоимость полиса в ближайшее время, в течение года, я думаю, возрастёт не на 5%, а не менее чем на 40% для всех категорий водителей», — сказал он.

Ранее представитель Всероссийского общества автомобилистов Виктор Курило в беседе с Nation News оценил принятие новых тарифов ОСАГО.

9 января в России вступило в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО.

Диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физлиц теперь будет составлять 2746—4942 рубля вместо 3432—4118 рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить