В Госдуме прокомментировали вступление в силу новых тарифов ОСАГО
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- РИА Новости
«Наши подсчёты показывают, что стоимость полиса в ближайшее время, в течение года, я думаю, возрастёт не на 5%, а не менее чем на 40% для всех категорий водителей», — сказал он.
Ранее представитель Всероссийского общества автомобилистов Виктор Курило в беседе с Nation News оценил принятие новых тарифов ОСАГО.
9 января в России вступило в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО.
Диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физлиц теперь будет составлять 2746—4942 рубля вместо 3432—4118 рублей.