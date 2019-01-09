В Госдуме прокомментировали вступление в силу новых тарифов ОСАГО

Депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал вступление в силу указания Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО.

«Наши подсчёты показывают, что стоимость полиса в ближайшее время, в течение года, я думаю, возрастёт не на 5%, а не менее чем на 40% для всех категорий водителей», — сказал он.

Ранее представитель Всероссийского общества автомобилистов Виктор Курило в беседе с Nation News оценил принятие новых тарифов ОСАГО.

9 января в России вступило в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО.

Диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физлиц теперь будет составлять 2746—4942 рубля вместо 3432—4118 рублей.