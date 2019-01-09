В Подмосковье планируют открыть 24 школы в 2019 году
- РИА Новости
«В рамках указов президента мы и ликвидируем вторую смену, и расширяем самые узкие места, где большое количество жилья было построено, но социальные объекты опаздывали», — заявил он.
По его словам, с нового года открываются четыре новые школы, они расположены в Балашихе, Пушкине, Мытищах и Истре, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее стало известно, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил строительство социальных объектов в Пушкинском районе.