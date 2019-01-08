Врио губернатора Петербурга проверил строительство социальных объектов

Короткая ссылка
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил строительство социальных объектов в Пушкинском районе, сообщает kp.ru.
Врио губернатора Петербурга проверил строительство социальных объектов
  • Санкт-Петербург / © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Он осмотрел поликлинику, школу олимпийского резерва и гимназию №406. Ситуацию со строительством последних двух объектов глава города назвал безобразием.

Беглов поручил главе района Владимиру Омельницкому держать ситуацию на строгом контроле.

«Нужно наводить не просто порядок, а жёсткий порядок. Такого больше не будет. Не сдал вовремя — нечего делать на рынке Петербурга. Всё есть, деньги есть, а работать не хотят», — сказал врио губернатора.

Ранее «Реальное время» сообщало, что с начала 2018 года в Татарстане ввели 2,2 млн кв. м жилья, что составляет около 85% от плана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить