Врио губернатора Петербурга проверил строительство социальных объектов
- Санкт-Петербург / © Алексей Даничев
- РИА Новости
Он осмотрел поликлинику, школу олимпийского резерва и гимназию №406. Ситуацию со строительством последних двух объектов глава города назвал безобразием.
Беглов поручил главе района Владимиру Омельницкому держать ситуацию на строгом контроле.
«Нужно наводить не просто порядок, а жёсткий порядок. Такого больше не будет. Не сдал вовремя — нечего делать на рынке Петербурга. Всё есть, деньги есть, а работать не хотят», — сказал врио губернатора.
Ранее «Реальное время» сообщало, что с начала 2018 года в Татарстане ввели 2,2 млн кв. м жилья, что составляет около 85% от плана.