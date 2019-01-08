Врио губернатора Петербурга проверил строительство социальных объектов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил строительство социальных объектов в Пушкинском районе, сообщает kp.ru.

Он осмотрел поликлинику, школу олимпийского резерва и гимназию №406. Ситуацию со строительством последних двух объектов глава города назвал безобразием.

Беглов поручил главе района Владимиру Омельницкому держать ситуацию на строгом контроле.

«Нужно наводить не просто порядок, а жёсткий порядок. Такого больше не будет. Не сдал вовремя — нечего делать на рынке Петербурга. Всё есть, деньги есть, а работать не хотят», — сказал врио губернатора.

Ранее «Реальное время» сообщало, что с начала 2018 года в Татарстане ввели 2,2 млн кв. м жилья, что составляет около 85% от плана.