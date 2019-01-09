Посольство Ирландии запросило консульский доступ к Полу Уилану

Ирландия запросила консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже Полу Уилану.

Об этом, как передаёт ТАСС, заявили в пресс-службе ирландской дипломатической миссии.

«Посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к нашему гражданину после его просьбы о содействии», — говорится в сообщении.

Ранее в Ирландии подтвердили наличие ирландского гражданства у Пола Уилана.

8 января в посольстве Британии заявили, что рассчитывают в самом ближайшем времени посетить Уилана, который также имеет британское подданство.

В конце декабря в Москве при проведении шпионской акции был задержан американский гражданин Пол Уилан.