Посольство Ирландии запросило консульский доступ к Полу Уилану
- Reuters
Об этом, как передаёт ТАСС, заявили в пресс-службе ирландской дипломатической миссии.
«Посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к нашему гражданину после его просьбы о содействии», — говорится в сообщении.
Ранее в Ирландии подтвердили наличие ирландского гражданства у Пола Уилана.
8 января в посольстве Британии заявили, что рассчитывают в самом ближайшем времени посетить Уилана, который также имеет британское подданство.
В конце декабря в Москве при проведении шпионской акции был задержан американский гражданин Пол Уилан.