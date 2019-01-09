В Роструде назвали даты следующих длинных выходных

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Следующие длинные выходные ожидают россиян с 8 по 10 марта — в связи с Международным женским днём. Об этом заявили в пресс-службе Роструда.
В Роструде назвали даты следующих длинных выходных
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

День защитника Отечества, как передаёт РИА Новости, выпадает на субботу, этот выходной будет перенесён на 10 мая.

В мае выходные продлятся с 1 по 5 число по поводу празднования Дня весны и труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днём Победы.

Длительные выходные ждут граждан в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.

В ведомстве также напомнили, что нынешняя рабочая неделя продлится три дня — с 9 по 11 января.

В начале октября кабмин утвердил перенос выходных дней в России в 2019 году. 

Так, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота) были перенесены на 2, 3 и 10 мая.

ФАН передавало, что в Петербурге намерены сделать официальным праздником День ветерана труда. 

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