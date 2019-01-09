Вагоны товарного поезда сошли с рельсов в Оренбургской области
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«Поступило сообщение о сходе вагонов товарного поезда № 2482 на 1360-м километре у железнодорожной станции Абдулино, перегон Сарай — Гир в Абдулинском городском округе», — указывается в заявлении ведомства.
Отмечается, что на место происшествия выехали силы и средства РСЧС Оренбургской области, также от МЧС задействована оперативная группа.
В ведомстве не сообщают о наличии пострадавших.
Ранее в Свердловской области возбудили дело после схода с рельсов 18 вагонов.
В августе телеканал «360» передавал, что на Кубани организовали проверку после схода с рельсов семи грузовых вагонов.