Вагоны товарного поезда сошли с рельсов в Оренбургской области

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В МЧС Оренбургской области сообщили о сходе вагонов товарного поезда с рельсов.
Вагоны товарного поезда сошли с рельсов в Оренбургской области
  • © МЧС России по Оренбургской области

«Поступило сообщение о сходе вагонов товарного поезда № 2482 на 1360-м километре у железнодорожной станции Абдулино, перегон Сарай — Гир в Абдулинском городском округе», — указывается в заявлении ведомства.

Отмечается, что на место происшествия выехали силы и средства РСЧС Оренбургской области, также от МЧС задействована оперативная группа.

В ведомстве не сообщают о наличии пострадавших.

Ранее в Свердловской области возбудили дело после схода с рельсов 18 вагонов.

В августе телеканал «360» передавал, что на Кубани организовали проверку после схода с рельсов семи грузовых вагонов.

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