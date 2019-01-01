В Свердловской области возбудили дело после схода с рельсов 18 вагонов

Следователи возбудили уголовное дело после схода с рельсов 18 вагонов грузового поезда в Свердловской области.

Об этом говорится на сайте Уральского управления на транспорте СКР.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — указывается в заявлении.

Уточняется, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет. При этом, по предварительным данным, было повреждено около 150 метров железнодорожного полотна, а также около 300 метров контактной сети. Также все сошедшие вагоны получили повреждения.

Ранее в МЧС сообщили, что в Свердловской области сошли с рельсов вагоны, который были загружены углём. Изначально речь шла о 16 вагонах.