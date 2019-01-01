На Урале сошли с рельсов 16 вагонов с углём
«В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет», — отмечается в сообщении.
Как добавили в ведомстве, движение пассажирских поездов на направлении Каменск-Уральский — Екатеринбург будет организовано изменённым маршрутом через станцию Богданович.
Ранее сообщалось, что пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области.
В августе телеканал «360» передавал, что на Кубани организовали проверку после схода с рельсов семи грузовых вагонов.