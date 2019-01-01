На Урале сошли с рельсов 16 вагонов с углём

В Свердловской области 16 вагонов, гружённых углём, сошли с железнодорожных путей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет», — отмечается в сообщении.

Как добавили в ведомстве, движение пассажирских поездов на направлении Каменск-Уральский — Екатеринбург будет организовано изменённым маршрутом через станцию Богданович.

Ранее сообщалось, что пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области.

В августе телеканал «360» передавал, что на Кубани организовали проверку после схода с рельсов семи грузовых вагонов.