Глава Россельхознадзора прокомментировал итоги проверки чёрной икры
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«Путь шести образцов мы не смогли проследить. Четыре образца изготовлены из импортной икры, хотя на этикете каких только нет отечественных названий», — заявил он.
Нарушений законодательства нет, поскольку икра произведена в России, но из сырья, привезённого из КНР и Италии.
Как уточнил Данкверт, в 2000-е годы из России активно вывозили оплодотворённую рыбу, в том числе в Китай, Италию, Нидерланды, Германию.
«В итоге чёрной икры там стали производить больше, чем у нас. Конечно, качество продукта, когда сырьё завозится из-за рубежа, а фасуется в России, страдает. И у потребителей нет информации о происхождении сырья, значит, они не могут сделать и адекватные выводы относительно свежести продукта», — сказал глава Россельхознадзора.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Росконтроль отчитался о проверке качества красной икры в преддверии Нового года.