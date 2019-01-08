Глава Россельхознадзора прокомментировал итоги проверки чёрной икры

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в беседе с «Российской газетой» прокомментировал итоги проверки десяти образцов чёрной икры из ведущих магазинов.

«Путь шести образцов мы не смогли проследить. Четыре образца изготовлены из импортной икры, хотя на этикете каких только нет отечественных названий», — заявил он.

Нарушений законодательства нет, поскольку икра произведена в России, но из сырья, привезённого из КНР и Италии.

Как уточнил Данкверт, в 2000-е годы из России активно вывозили оплодотворённую рыбу, в том числе в Китай, Италию, Нидерланды, Германию.

«В итоге чёрной икры там стали производить больше, чем у нас. Конечно, качество продукта, когда сырьё завозится из-за рубежа, а фасуется в России, страдает. И у потребителей нет информации о происхождении сырья, значит, они не могут сделать и адекватные выводы относительно свежести продукта», — сказал глава Россельхознадзора.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Росконтроль отчитался о проверке качества красной икры в преддверии Нового года.