Глава Россельхознадзора прокомментировал итоги проверки чёрной икры

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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в беседе с «Российской газетой» прокомментировал итоги проверки десяти образцов чёрной икры из ведущих магазинов.
Глава Россельхознадзора прокомментировал итоги проверки чёрной икры
  • © pixabay.com

«Путь шести образцов мы не смогли проследить. Четыре образца изготовлены из импортной икры, хотя на этикете каких только нет отечественных названий», — заявил он.

Нарушений законодательства нет, поскольку икра произведена в России, но из сырья, привезённого из КНР и Италии.

Как уточнил Данкверт, в 2000-е годы из России активно вывозили оплодотворённую рыбу, в том числе в Китай, Италию, Нидерланды, Германию.

«В итоге чёрной икры там стали производить больше, чем у нас. Конечно, качество продукта, когда сырьё завозится из-за рубежа, а фасуется в России, страдает. И у потребителей нет информации о происхождении сырья, значит, они не могут сделать и адекватные выводы относительно свежести продукта», — сказал глава Россельхознадзора.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Росконтроль отчитался о проверке качества красной икры в преддверии Нового года.

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