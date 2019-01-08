Командующий Северным флотом рассказал о задачах в Арктике

Командующий Северным флотом Николай Евменов рассказал о задачах в Арктике, сообщает телеканал «Звезда».

«У Северного флота накоплен громадный опыт деятельности в Арктике — это и применение подводных сил в арктическом бассейне, и деятельность надводных сил по обеспечению безопасности в районах главной арктической транспортной магистрали России — Северного морского пути, а также в области проведения спасательных операций и обеспечения экологической безопасности в арктической зоне», — заявил он.

В 2019 году флот намерен организовать ряд арктических походов отрядов кораблей, провести тактические учения с привлечением подразделений, расположенных в Арктике.

Также будет продолжено выполнение задач в других районах Мирового океана.

Ранее сообщалось, что в якутском посёлке Тикси на побережье моря Лаптевых в 2019 году будет развёрнут военный городок для соединений ВВС и ПВО Северного флота.