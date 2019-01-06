На побережье моря Лаптевых построят военный городок
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
«В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноимённой бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота», — указано в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в посёлке завершается первый этап строительства военной инфраструктуры.
Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН прокомментировал отказ Береговой охраны США от учений в Арктике.