На побережье моря Лаптевых построят военный городок

В якутском посёлке Тикси на побережье моря Лаптевых в 2019 году будет развёрнут военный городок для соединений ВВС и ПВО Северного флота.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноимённой бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота», — указано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в посёлке завершается первый этап строительства военной инфраструктуры.

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