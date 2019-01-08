Канадский журналист отметил успехи России в борьбе за трезвость

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Жители России 12 лет назад употребляли около 15 литров алкоголя на человека в год, в настоящий момент показатель приближается к 10 литрам, пишет журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун.
Канадский журналист отметил успехи России в борьбе за трезвость
  • РИА Новости

В публикации указывается, что Россия занимает 14-е место в мире по потреблению алкоголя, опустившись с четвёртой позиции рейтинга за 12 лет.

Как пишет журналист, 14-место России сопоставимо с уровнем потребления алкоголя в Германии и Франции.

«Примечательно, что доля крепких напитков, таких как водка, в общей структуре потребления алкоголя в России существенно снизилась — на 31%», — отмечает автор.

Ранее стало известно, что Минздрав начал подготовку закона о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года.

В августе газета «Известия», ссылаясь на Минздрав, писала, что на бутылках со спиртным могут разместить изображения с информацией о вреде алкоголя.

Как сообщалось, в России с 2005 по 2017 год число пациентов, которым впервые был поставлен диагноз «алкоголизм», снизилось на 55%.

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