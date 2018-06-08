СМИ: Заболеваемость алкоголизмом в России снизилась в два раза за 12 лет

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В России с 2005 по 2017 годы число пациентов, которым впервые был поставлен диагноз «алкоголизм», снизилось на 55%. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно данным Министерства здравоохранения, к концу 2017 года этот показатель составил 42 случая на 100 тысяч человек. 

Также зафиксировано резкое снижение заболеваемости алкогольными психозами — за последних 12 лет количество впервые поставленных таких диагнозов снизилось на 74% и составило 13,3 случая на 100 тысяч человек.

Отмечается, что этому способствовали ограничительные меры и пропаганда здорового образа жизни.

Ранее стало известно, что количество потребляемого алкоголя на душу населения в России сократилось почти на 40% с 2006 года.

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