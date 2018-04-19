Число страдающих алкоголизмом в России сократилось за пять лет на 22%

В 2017 году наркологические медицинские организации России зарегистрировали 1,5 млн пациентов с диагнозом «алкоголизм», что на 22% ниже показателя 2012 года (1,9 млн пациентов). Такие данные RT предоставили в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского.

Самым проблемным регионом является Чукотский автономный округ. Так, там зафиксировано рекордное по стране число обращений за помощью в борьбе с алкоголизмом (3787,5 пациента на 100 тыс. жителей). По показателю первичной заболеваемости алкоголизмом Чукотка также находится на первом месте (252,9 на 100 тыс. жителей).

Меньше всего таких обращений в Ингушетии — 8,5 на 100 тыс. жителей. Кроме того, по состоянию на 2017 год в республике не зафиксировано ни одного пациента с впервые зарегистрированным диагнозом «алкоголизм».

Подробнее — в материале RT.