Число страдающих алкоголизмом в России сократилось за пять лет на 22%
Самым проблемным регионом является Чукотский автономный округ. Так, там зафиксировано рекордное по стране число обращений за помощью в борьбе с алкоголизмом (3787,5 пациента на 100 тыс. жителей). По показателю первичной заболеваемости алкоголизмом Чукотка также находится на первом месте (252,9 на 100 тыс. жителей).
Меньше всего таких обращений в Ингушетии — 8,5 на 100 тыс. жителей. Кроме того, по состоянию на 2017 год в республике не зафиксировано ни одного пациента с впервые зарегистрированным диагнозом «алкоголизм».
Подробнее — в материале RT.