В Минздраве рассказали о снижении количества потребляемого алкоголя в России с 2006 года на 40%

Короткая ссылка
В Министерстве здравоохранения России заявили о сокращении количества потребляемого алкоголя на душу населения почти на 40% с 2006 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работа проводится в соответствии с концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма.

«Системная работа на этом направлении позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения — почти на 40%», — отметили в ведомстве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области пресекли работу крупного незаконного производства алкоголя.

В 2017 году наркологические медицинские организации России зарегистрировали 1,5 млн пациентов с диагнозом «алкоголизм», что на 22% ниже показателя 2012 года (1,9 млн пациентов). 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных