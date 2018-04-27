В Минздраве рассказали о снижении количества потребляемого алкоголя в России с 2006 года на 40%
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Работа проводится в соответствии с концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма.
«Системная работа на этом направлении позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения — почти на 40%», — отметили в ведомстве.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области пресекли работу крупного незаконного производства алкоголя.
В 2017 году наркологические медицинские организации России зарегистрировали 1,5 млн пациентов с диагнозом «алкоголизм», что на 22% ниже показателя 2012 года (1,9 млн пациентов).
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