В Подмосковье пресекли работу крупного незаконного производства алкоголя
Отмечается, что спиртное разливали в помещении одного из частных домов в Королёве. Полицейские изъяли около 3,5 тыс. бутылок готовой продукции общей стоимостью около 1 млн рублей.
Также обнаружены 334 канистры медицинского спирта и более 37 тыс. единиц стеклотары.
Задержаны два человека. Следственное управление УМВД завело уголовное дело.
Ранее Nation News сообщало, что в Мурманской области судебные приставы изъяли почти 2793 бутылки пива.