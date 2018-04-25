В Подмосковье пресекли работу крупного незаконного производства алкоголя

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В Московской области пресекли работу крупного незаконного производства алкоголя, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что спиртное разливали в помещении одного из частных домов в Королёве. Полицейские изъяли около 3,5 тыс. бутылок готовой продукции общей стоимостью около 1 млн рублей.

Также обнаружены 334 канистры медицинского спирта и более 37 тыс. единиц стеклотары.

Задержаны два человека. Следственное управление УМВД завело уголовное дело.

Ранее Nation News сообщало, что в Мурманской области судебные приставы изъяли почти 2793 бутылки пива.

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