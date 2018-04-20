В Мурманской области судебные приставы изъяли почти 2793 бутылки пива
Это произошло в одном из павильонов продажи слабоалкогольных напитков в ходе рейда.
Как оказалось, бизнесмен торговал пивом без акцизных марок, сертификата и сопроводительных документов. Всю партию фальсифицированного спиртного изъяли в присутствии понятых и направили представителю Росспирта для дальнейшего уничтожения.
В пресс-службе УФССП по региону отметили, что решение суда исполнено в полной мере.
Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове возбудили уголовное дело после обнаружения контрафактного алкоголя на 1,2 млн рублей.