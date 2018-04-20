В Мурманской области судебные приставы изъяли почти 2793 бутылки пива

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В Печенегском районе Мурманской области судебные приставы изъяли у предпринимателя 2793 бутылки пива для последующего уничтожения, сообщает Nation News.

Это произошло в одном из павильонов продажи слабоалкогольных напитков в ходе рейда.

Как оказалось, бизнесмен торговал пивом без акцизных марок, сертификата и сопроводительных документов. Всю партию фальсифицированного спиртного изъяли в присутствии понятых и направили представителю Росспирта для дальнейшего уничтожения.

В пресс-службе УФССП по региону отметили, что решение суда исполнено в полной мере.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове возбудили уголовное дело после обнаружения контрафактного алкоголя на 1,2 млн рублей.

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