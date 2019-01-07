Путин выстрелил из пушки

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Президент России Владимир Путин выстрелил из пушки Д-30 на народных гуляньях в Петропавловской крепости, сообщает РИА Новости.
Путин выстрелил из пушки
  • © Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Вместе с главой государства традиционный полуденный выстрел произвёл почётный строитель России Владимир Бендет, которому 7 января исполнилось 85 лет.

Президент поздравил его с днём рождения и подарил ручку.

Кроме того, глава государства пообщался с учениками Суворовского военного училища.

Ранее Путин поздравил православных христиан с Рождеством.

Накануне он посетил детский хоспис в Петербурге и рождественскую службу в Спасо-Преображенском соборе.

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