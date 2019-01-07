The National Interest оценил российскую самоходку 2С42 «Лотос»

The National Interest оценил российское самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос».

Как отмечает издание, «Лотос» станет важной вехой в текущих усилиях России по модернизации своего артиллерийского каталога».

По данным The National Interest, орудие «Лотоса» совместимо с широким спектром 120-мм боеприпасов, огонь ведётся из автоматизированной башни, которая размещена на шасси от БМД-4.

При этом «Лотос» может производить от шести до восьми выстрелов в минуту при эффективной дальности до 13 км.

Ранее Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) опубликовал фото новейшего самоходного орудия «Лотос» для Воздушно-десантных войск России.