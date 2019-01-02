В сети опубликовали фото новейшего самоходного орудия для ВДВ России

Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) опубликовал фото новейшего самоходного орудия «Лотос» для Воздушно-десантных войск России.

Снимок боевой техники разместили в корпоративном календаре, который был представлен на странице института в Instagram. Фото «Лотоса», а также краткий комментарий по поводу самоходного орудия можно увидеть на странице, посвящённой августу.

«Каждый разработчик и конструктор заранее видит образ своего изделия. Своеобразным вдохновением для нас стал цветок лотоса. Несмотря на внешнюю хрупкость, он растёт в тяжелейших условиях. Это идеальное сочетание красоты, грации и несокрушимости», — указывается в календаре.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская армия вышла на беспрецедентный уровень оснащённости современным вооружением.