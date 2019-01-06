Политолог назвал причины подписания томоса об автокефалии ПЦУ

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Марина Тищенко
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко рассказал в беседе с RT о политических причинах подписания константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ).
Политолог назвал причины подписания томоса об автокефалии ПЦУ
  • РИА Новости

По его словам, сама автокефалия на Украине является политическим решением. Политолог отмечает, что президент Украины Пётр Порошенко считал, что это может помочь ему выиграть выборы.

«В результате его позиции только ослабели, потому что его критикуют все. Раскол на Украине только усугубился, а он потерял голоса значительной части прихожан УПЦ, которые раньше могли бы за него проголосовать», — говорит он.

Ранее патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ.

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