Эксперт оценил подписание патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии ПЦУ
- РИА Новости
По его словам, это событие позволяет серьёзно ставить вопрос о поведении Константинополя.
«Возможно, это будет иметь глобальные последствия, например пересмотр диптиха и созыв общеправославного совещания по этому вопросу, потому что такие действия нарушают единство православного мира. Патриарха Варфоломея вполне могут признать еретиком», — сказал Силантьев.
Ранее патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины. В РПЦ заявили, что томос не имеет канонической силы.