Эксперт оценил подписание патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии ПЦУ

Религиовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев рассказал в беседе с RT о возможных последствиях подписания константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ).

По его словам, это событие позволяет серьёзно ставить вопрос о поведении Константинополя.

«Возможно, это будет иметь глобальные последствия, например пересмотр диптиха и созыв общеправославного совещания по этому вопросу, потому что такие действия нарушают единство православного мира. Патриарха Варфоломея вполне могут признать еретиком», — сказал Силантьев.

Ранее патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины. В РПЦ заявили, что томос не имеет канонической силы.