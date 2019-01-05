Космические войска зафиксировали более 60 пусков баллистических ракет в 2018 году

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Минобороны России сообщило, что космические войска зафиксировали в 2018 году более 60 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет.
Космические войска зафиксировали более 60 пусков баллистических ракет в 2018 году
  • © Министерство обороны РФ
  • РИА Новости

«В рамках несения боевого дежурства в 2018 году... были обнаружены более 60 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Отмечается, что основу радиолокационных средств наземного эшелона российской системы предупреждения о ракетном нападении составляют РЛС нового поколения типа «Воронеж».

В настоящее время семь новых РЛС «Воронеж» несут боевое дежурство по радиолокационному контролю ракетоопасных направлений в установленных зонах ответственности. 

Ранее в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщили, что российские Сухопутные войска должны получить зенитные комплексы С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2» в 2019 году.

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