Сухопутные войска получат зенитные комплексы С-300В4 и «Бук-М3» в 2019 году
«В 2019 году подразделения войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск получат пять зенитных ракетных систем и зенитных ракетных комплексов», — приводит ТАСС сообщение.
Как отметили в оборонном ведомстве, перевооружение на современные зенитные ракетные комплексы позволит к 2020 году повысить боевые возможности войск ПВО более чем в 1,3 раза.
В конце декабря 2018 года сообщалось, что воздушно-космические силы (ВКС) России в 2019 году получат новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь».