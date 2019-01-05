Сухопутные войска получат зенитные комплексы С-300В4 и «Бук-М3» в 2019 году

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщили, что российские сухопутные войска должны получить зенитные комплексы С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2» в 2019 году.

«В 2019 году подразделения войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск получат пять зенитных ракетных систем и зенитных ракетных комплексов», — приводит ТАСС сообщение.

Как отметили в оборонном ведомстве, перевооружение на современные зенитные ракетные комплексы позволит к 2020 году повысить боевые возможности войск ПВО более чем в 1,3 раза.

В конце декабря 2018 года сообщалось, что воздушно-космические силы (ВКС) России в 2019 году получат новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь».