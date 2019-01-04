СК возбудил дело из-за отравления четырёх человек в Орске

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью четырёх человек от отравления угарным газом в жилом доме в Орске.

Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Оренбургской области.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Выяснено, что погибла женщина с двумя детьми и её 28-летний родственник», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что с места происшествия в больницу был доставлен 53-летний мужчина. Он находится в реанимации.

Ранее в МЧС заявили, что ЧП в Орске могло произойти из-за неисправности дымохода.