В Оренбургской области от отравления угарным газом погибли четыре человека

Короткая ссылка
В городе Орске Оренбургской области в результате отравления угарным газом погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В Оренбургской области от отравления угарным газом погибли четыре человека
  • РИА Новости

«Поступило сообщение об отравлении угарным газом пяти человек в частном жилом доме в городе Орске. Из них погибли четыре человека: двое взрослых и два ребёнка — девочка 2008 года рождения и мальчик 2012 года рождения», — указано в сообщении.

По данным пресс-службы, ещё один человек пострадал, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что ЧП могло произойти из-за неисправности дымохода.

В ноябре газета «Известия» писала, что СК возбудил дело после отравления семьи угарным газом под Саратовом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить