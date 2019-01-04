В Оренбургской области от отравления угарным газом погибли четыре человека

В городе Орске Оренбургской области в результате отравления угарным газом погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Поступило сообщение об отравлении угарным газом пяти человек в частном жилом доме в городе Орске. Из них погибли четыре человека: двое взрослых и два ребёнка — девочка 2008 года рождения и мальчик 2012 года рождения», — указано в сообщении.

По данным пресс-службы, ещё один человек пострадал, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что ЧП могло произойти из-за неисправности дымохода.

В ноябре газета «Известия» писала, что СК возбудил дело после отравления семьи угарным газом под Саратовом.