Патриарх Кирилл совершил поминальную молитву о погибших в Магнитогорске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился в Успенском соборе Кремля о здравии пострадавших и упокоении погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря патриарха, священника Александра Волкова.

«На богослужении в Успенском соборе Святейший Патриарх Кирилл вознёс молитвы о здравии всех пострадавших в Магнитогорске и совершил заупокойную молитву о погибших при обрушении дома», — сказал он.

31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда жилого многоэтажного дома. Причиной стал взрыв бытового газа.

По последней информации, погибли 39 человек.