Патриарх Кирилл совершил поминальную молитву о погибших в Магнитогорске
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря патриарха, священника Александра Волкова.
«На богослужении в Успенском соборе Святейший Патриарх Кирилл вознёс молитвы о здравии всех пострадавших в Магнитогорске и совершил заупокойную молитву о погибших при обрушении дома», — сказал он.
31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда жилого многоэтажного дома. Причиной стал взрыв бытового газа.
По последней информации, погибли 39 человек.