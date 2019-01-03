Патриарх Кирилл совершил поминальную молитву о погибших в Магнитогорске

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился в Успенском соборе Кремля о здравии пострадавших и упокоении погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске.
Патриарх Кирилл совершил поминальную молитву о погибших в Магнитогорске
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря патриарха, священника Александра Волкова.

«На богослужении в Успенском соборе Святейший Патриарх Кирилл вознёс молитвы о здравии всех пострадавших в Магнитогорске и совершил заупокойную молитву о погибших при обрушении дома», — сказал он.

31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда жилого многоэтажного дома. Причиной стал взрыв бытового газа. 

По последней информации, погибли 39 человек.

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