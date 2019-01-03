Посол Британии выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

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Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате обрушения подъезда в многоэтажном доме в Магнитогорске.
Посол Британии выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
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«Глубоко опечален трагедией в Магнитогорске. Мои мысли сейчас с семьями и друзьями погибших. Я приношу искренние соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ранее соболезнования в связи с произошедшим в Челябинской области выразили МИД Ирана и саудовский принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

31 декабря в Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. По последним данным, общее число жертв составило 38 человек

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