Посол Британии выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
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«Глубоко опечален трагедией в Магнитогорске. Мои мысли сейчас с семьями и друзьями погибших. Я приношу искренние соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Посол Лори Бристоу: “Глубоко опечален трагедией в Магнитогорске. Мои мысли сейчас с семьями и друзьями погибших. Я приношу искренние соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия.”— UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) 3 января 2019 г.
Ранее соболезнования в связи с произошедшим в Челябинской области выразили МИД Ирана и саудовский принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
31 декабря в Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. По последним данным, общее число жертв составило 38 человек.