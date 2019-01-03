Посол Британии выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате обрушения подъезда в многоэтажном доме в Магнитогорске.

«Глубоко опечален трагедией в Магнитогорске. Мои мысли сейчас с семьями и друзьями погибших. Я приношу искренние соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Посол Лори Бристоу: “Глубоко опечален трагедией в Магнитогорске. Мои мысли сейчас с семьями и друзьями погибших. Я приношу искренние соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия.” — UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) 3 января 2019 г.

Ранее соболезнования в связи с произошедшим в Челябинской области выразили МИД Ирана и саудовский принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

31 декабря в Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. По последним данным, общее число жертв составило 38 человек.