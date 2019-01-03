Иран выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Касеми выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске, где при обрушении подъезда жилого дома погибли люди.

Послание опубликовано на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Кесами «выразил глубокое сожаление по поводу инцидента в Магнитогорске и соболезнования правительству и народу России, а также семьям жертв этого трагического инцидента».

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Магнитогорске.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов жилого дома. По последним данным, общее число жертв ЧП возросло до 33.