Иран выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

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Официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Касеми выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске, где при обрушении подъезда жилого дома погибли люди.

Послание опубликовано на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Кесами «выразил глубокое сожаление по поводу инцидента в Магнитогорске и соболезнования правительству и народу России, а также семьям жертв этого трагического инцидента».

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Магнитогорске.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов жилого дома. По последним данным, общее число жертв ЧП возросло до 33. 

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