Центр Москвы открыли для проезда автомобилей

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Перекрытия дорожного движения в центре Москвы сняты. Об этом заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Центр Москвы открыли для проезда автомобилей
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Снова открыты для проезда Тверская, Моховая, Театральный проезд и полтора десятка переулков», — говорится в сообщении в Twitter.

Проезд по некоторым улицам столицы был ограничен в связи с празднованием Нового года.

Ранее стало известно, что центр Москвы будет перекрыт в ночь на 1 января из-за проведения праздничных мероприятий. 

Как передавал Пятый канал, график работы Петербургского метрополитена также будет скорректирован в праздники. 

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