Центр Москвы открыли для проезда автомобилей
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- РИА Новости
«Снова открыты для проезда Тверская, Моховая, Театральный проезд и полтора десятка переулков», — говорится в сообщении в Twitter.
Все, снято. В смысле сняты - перекрытия в центре города. Снова открыты для проезда Тверская, Моховая, Театральный проезд и полтора десятка переулков. PS: А каникулы ещё не все. Совсем не все. pic.twitter.com/EPYkbhZEbi— ЦОДД (@gucodd) 3 января 2019 г.
Проезд по некоторым улицам столицы был ограничен в связи с празднованием Нового года.
Ранее стало известно, что центр Москвы будет перекрыт в ночь на 1 января из-за проведения праздничных мероприятий.
Как передавал Пятый канал, график работы Петербургского метрополитена также будет скорректирован в праздники.