Центр Москвы открыли для проезда автомобилей

Перекрытия дорожного движения в центре Москвы сняты. Об этом заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

«Снова открыты для проезда Тверская, Моховая, Театральный проезд и полтора десятка переулков», — говорится в сообщении в Twitter.

Все, снято. В смысле сняты - перекрытия в центре города. Снова открыты для проезда Тверская, Моховая, Театральный проезд и полтора десятка переулков. PS: А каникулы ещё не все. Совсем не все. pic.twitter.com/EPYkbhZEbi — ЦОДД (@gucodd) 3 января 2019 г.

Проезд по некоторым улицам столицы был ограничен в связи с празднованием Нового года.

Ранее стало известно, что центр Москвы будет перекрыт в ночь на 1 января из-за проведения праздничных мероприятий.

Как передавал Пятый канал, график работы Петербургского метрополитена также будет скорректирован в праздники.