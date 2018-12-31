Власти Москвы рассказали о перекрытии некоторых улиц в новогоднюю ночь

Короткая ссылка
Центр Москвы будет перекрыт в ночь на 1 января из-за проведения праздничных мероприятий по случаю Нового года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

В частности, отмечается, что с 23:50 31 декабря до 00:10 1 января будут перекрыты Большой Москворецкий мост, Москворецкая набережная до пересечения с Китайгородским проездом, Москворецкая улица, площадь Васильевский спуск, Кремлёвская, Софийская и Раушская набережные.

Ранее стало известно, что в расписание движения пригородных поездов Москвы будут внесены изменения

Также Пятый канал передавал, что график работы Петербургского метрополитена будет скорректирован в праздники. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить