Власти Москвы рассказали о перекрытии некоторых улиц в новогоднюю ночь
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.
В частности, отмечается, что с 23:50 31 декабря до 00:10 1 января будут перекрыты Большой Москворецкий мост, Москворецкая набережная до пересечения с Китайгородским проездом, Москворецкая улица, площадь Васильевский спуск, Кремлёвская, Софийская и Раушская набережные.
Ранее стало известно, что в расписание движения пригородных поездов Москвы будут внесены изменения.
Также Пятый канал передавал, что график работы Петербургского метрополитена будет скорректирован в праздники.