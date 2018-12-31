Власти Москвы рассказали о перекрытии некоторых улиц в новогоднюю ночь

Центр Москвы будет перекрыт в ночь на 1 января из-за проведения праздничных мероприятий по случаю Нового года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

В частности, отмечается, что с 23:50 31 декабря до 00:10 1 января будут перекрыты Большой Москворецкий мост, Москворецкая набережная до пересечения с Китайгородским проездом, Москворецкая улица, площадь Васильевский спуск, Кремлёвская, Софийская и Раушская набережные.

Ранее стало известно, что в расписание движения пригородных поездов Москвы будут внесены изменения.

Также Пятый канал передавал, что график работы Петербургского метрополитена будет скорректирован в праздники.