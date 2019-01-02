МЧС: местонахождение оставшихся под завалами в Магнитогорске установить сложно
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника пресс-центра управления МЧС по Челябинской области Михаила Юрина.
«Сложно нам сказать, где находятся оставшиеся тела. Мы не экстрасенсы, не можем предугадывать», — сказал он.
Он уточнил, что в настоящий момент специалисты работают в левой части завалов, так как верхние этажи угрожают безопасности спасателей.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 22 человека.
Ожидается, что первые похороны жертв трагедии пройдут 4 января.
Подробнее о спасательных работах — в материале RT.