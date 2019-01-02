МЧС: местонахождение оставшихся под завалами в Магнитогорске установить сложно

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В МЧС заявили, что местонахождение оставшихся людей под завалами в доме в Магнитогорске установить сложно.
МЧС: местонахождение оставшихся под завалами в Магнитогорске установить сложно
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника пресс-центра управления МЧС по Челябинской области Михаила Юрина.

«Сложно нам сказать, где находятся оставшиеся тела. Мы не экстрасенсы, не можем предугадывать», — сказал он.

Он уточнил, что в настоящий момент специалисты работают в левой части завалов, так как верхние этажи угрожают безопасности спасателей.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 22 человека. 

Ожидается, что первые похороны жертв трагедии пройдут 4 января.

Подробнее о спасательных работах — в материале RT.

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