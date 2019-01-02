В Москве закроют часть синей линии метро на модернизацию

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В Москве закроют часть синей линии метрополитена на модернизацию. Об этом сообщили в пресс-службе московской подземки.

«Инфраструктура участка Арбатско-Покровской линии от станции «Курская» до станции «Щёлковская» будет модернизирована в новогодние праздники. Плановые работы будут проходить круглосуточно», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Отмечается, что станции «Бауманская», «Электрозаводская», «Семёновская», «Партизанская», «Измайловская», «Первомайская» и «Щёлковская» не откроются в 5.30 утра 2 января.

«Бауманская», «Электрозаводская», «Семёновская» и «Партизанская» возобновят работу с открытием метрополитена 6 января. Станции «Измайловская», «Первомайская» и «Щёлковская» откроются для пассажиров в 5.30 9 января.

30 декабря в Москве открыли станцию «Савёловская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, которая станет частью одноимённого транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

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