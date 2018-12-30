В Москве открыли станцию «Савёловская» Большой кольцевой линии метро

В Москве в воскресенье, 30 декабря, открыли станцию «Савёловская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, которая станет частью одноимённого транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

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«Сегодня открыта станция Большой кольцевой линии метро «Савёловская», которая пересекает действующую серую ветку метро, даёт возможность дополнительной пересадки», — приводит РИА Новости слова мэра Москвы Сергея Собянина. Открытие станции «Савёловская» БКЛ позволит улучшить транспортное обслуживание жителей районов Беговой, Савёловский, Бутырский и Марьина Роща, где проживают порядка 240 тыс. человек. Ранее НСН сообщала, что Большую кольцевую линию метро Москвы планируют замкнуть к 2023 году.