На месте ЧП в Магнитогорске не нашли следов взрывчатки
Отмечается, что следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего.
«В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.