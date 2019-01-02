На месте ЧП в Магнитогорске не нашли следов взрывчатки

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В Следственном комитете сообщили, что на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске не обнаружили следов взрывчатки.

Отмечается, что следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего. 

«В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома

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