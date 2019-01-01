Три человека погибли в результате возгорания «Газели» в Магнитогорске

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Три человека погибли в результате хлопка газового оборудования в «Газели» в Магнитогорске, которое привело к возгоранию машины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал челябинского губернатора.

«Поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Карла Маркса и улицы Правды в Магнитогорске произошло загорание автомобиля «Газели», в котором находились три человека. Погибли три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при возгорании микроавтобуса в Магнитогорске. Позднее стало известно, что возгорание «Газели» в Магнитогорске произошло из-за хлопка, вызванного неисправностью газового оборудования.

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