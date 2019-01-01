В МВД рассказали о возгорании автомобиля в Магнитогорске
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«На проспекте Карла Маркса, 96 произошёл хлопок в автомобиле «Газель». По предварительным данным, причина хлопка — неисправность газового оборудования. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются», — сказали в ведомстве.
Отмечается, что в настоящий момент медики не могут подъехать к горящей машине, автомобиль всё ещё тушат.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали при возгорании микроавтобуса в Магнитогорске.