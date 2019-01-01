В МВД рассказали о возгорании автомобиля в Магнитогорске

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В ГУ МВД по Челябинской области заявили, что возгорание «газели» в Магнитогорске произошло из-за хлопка, вызванного неисправностью газового оборудования.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На проспекте Карла Маркса, 96 произошёл хлопок в автомобиле «Газель». По предварительным данным, причина хлопка — неисправность газового оборудования. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что в настоящий момент медики не могут подъехать к горящей машине, автомобиль всё ещё тушат.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при возгорании микроавтобуса в Магнитогорске.

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