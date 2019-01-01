Три человека пострадали при возгорании микроавтобуса в Магнитогорске

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Три человека получили травмы в результате возгорания микроавтобуса в Магнитогорске.
Три человека пострадали при возгорании микроавтобуса в Магнитогорске
  • © Андрей Попов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Поступила информация о возгорании маршрутного микроавтобуса. Предварительно, пострадали три человека», — сказал собеседник агентства.

В настоящий момент обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в Псковской области в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек.

в сентябре URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.

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