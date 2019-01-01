Три человека пострадали при возгорании микроавтобуса в Магнитогорске

Три человека получили травмы в результате возгорания микроавтобуса в Магнитогорске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Поступила информация о возгорании маршрутного микроавтобуса. Предварительно, пострадали три человека», — сказал собеседник агентства.

В настоящий момент обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в Псковской области в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек.

в сентябре URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.