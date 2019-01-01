Главу «Мосгорпарка» назначили исполняющим обязанности директора парка Горького
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.
«Сегодня прекращены трудовые отношения с директором и заместителем директора по режиму и безопасности ЦПКиО имени Горького. Исполнение обязанностей директора парка временно возложено на руководителя объединённой дирекции «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева», — сказал собеседник.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту культуры уволить руководителя ЦПКиО имени Горького, где в новогоднюю ночь обрушился мост.
В ночь на 1 января в парке обрушился переход через каток.