Главу «Мосгорпарка» назначили исполняющим обязанности директора парка Горького

Руководитель государственного казённого учреждения «Мосгорпарк» Вячеслав Дунаев был назначен исполняющим обязанности директора Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.

«Сегодня прекращены трудовые отношения с директором и заместителем директора по режиму и безопасности ЦПКиО имени Горького. Исполнение обязанностей директора парка временно возложено на руководителя объединённой дирекции «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева», — сказал собеседник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту культуры уволить руководителя ЦПКиО имени Горького, где в новогоднюю ночь обрушился мост.

В ночь на 1 января в парке обрушился переход через каток.