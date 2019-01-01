Директора парка Горького уволят после обрушения моста

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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту культуры уволить руководителя Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, где в новогоднюю ночь обрушился мост.
Директора парка Горького уволят после обрушения моста
  • © Дмитрий Виноградов
  • РИА Новости

По его словам, происшествие тщательно расследуют, но «уже очевидно, что администрация парка допустила серьёзную недоработку».

«Поручил департаменту культуры уволить директора парка. Хотя должен сказать, что это решение для меня непростое», — написал Собянин в Twitter.

Он также проинформировал, что в больницах находятся 12 человек. Всем пострадавшим выплатят компенсацию до 500 тыс. рублей.

Ранее власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП.

В парке обрушился переход через каток

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